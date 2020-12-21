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Админответственность президента и реформа прокуратуры: что будет рассматривать КСУ на этой неделе

Киев • УНН

 • 11359 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. На этой неделе Конституционный Суд будет решать процессуальное вопрос о форме производства по делу по конституционному представлению Верховного Суда о привлечении к административной ответственности Президента Украины. Кроме того, суд начнет рассмотрение дела по конституционному представлению о конституционности реформы прокуратуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня КСУ.

Админответственность президента и реформа прокуратуры: что будет рассматривать КСУ на этой неделе

Так, на завтра запланировано рассмотрение вопроса по определению формы конституционного производства по делу по конституционному представлению Верховного Суда относительно официального толкования положения части первой статьи 105 Конституции Украины в части порядка привлечения к административной ответственности Президента Украины.

Кроме того, завтра продолжится рассмотрение дела по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно конституционности положений части шестой статьи 6 Закона Украины "Об оплате труда".

Также завтра состоится рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", распоряжение Кабинета Министров Украины "Об утверждении перспективного плана формирования территорий общин Львовской области".

Во вторник, Конституционный Суд рассмотрит дело по конституционной жалобе относительно конституционности положений части третьей статьи 88 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Также 24 грудння судьи рассмотрят дело по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Напомним, Конституционный Суд Украины планировал на заседании во вторник, 15 декабря, решить вопрос о форме рассмотрения конституционного представления относительно конституционности правительственного постановления в части введения "карантина выходного дня".

Как сообщалось ранее в УНН, в КСУ поступило представление о возможности привлечения Зеленского к административной ответственности.

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