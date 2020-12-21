Адмінвідповідальність президента та реформа прокуратури: що розглядатиме КСУ цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Цього тижня Конституційний Суд буде вирішувати процесуальне питання щодо форми провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності Президента України. Окрім того, суд розпочне розгляд справи за конституційним поданням щодо конституційності реформи прокуратури. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний КСУ.
Так, на завтра заплановано розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 105 Конституції України в частині порядку притягнення до адміністративної відповідальності Президента України.
Окрім того, завтра продовжиться розгляд справи за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо конституційності положень частини шостої статті 6 Закону України "Про оплату праці".
Також завтра відбудеться розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області".
У вівторок, Конституційний Суд розгляне справи за конституційною скаргою щодо конституційності положень частини третьої статті 88 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
Також 24 грудння судді розглянуть справу за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо конституційності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
Нагадаємо, Конституційний Суд України планував на засіданні у вівторок, 15 грудня, вирішити питання про форму розгляду конституційного подання щодо конституційності урядової постанови в частині запровадження "карантину вихідного дня".
Як повідомлялося раніше в УНН, у КСУ надійшло подання щодо можливості притягнення Зеленського до адмінвідповідальності.