КСУ цього тижня візьметься за справу "карантину вихідного дня"

Так, у вівторок, 15 грудня, на засіданні Великої палати Конституційного Суду України заплановано розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 17 пункту 10 постанови КМУ "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами.

За даними представниці Верховної Ради у КСУ Ольги Совгирі у Telegram-каналі, суд буде вирішувати питання про "форму (усну чи письмову) розгляду" конституційного подання щодо конституційності постанови КМУ в частині запровадження "карантину вихідного дня".

Як зазначила Совгиря, у поданні групи народних депутатів оскаржено окремі положення постанови КМУ, якою запроваджено так званий "карантин вихідного дня", що передбачає низку обмежень для діяльності суб'єктів господарювання в суботу та неділю. Також оскаржено положення постанови, яким передбачається заборона проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім тих, що передбачені цією постановою.

У конституційному поданні стверджується, що запровадженими обмеженнями порушено рівність конституційних прав і свобод громадян, внаслідок заборони працювати одним громадянам, у той час як інші громадяни працюють. На думку авторів подання, оскаржені в поданні заборони є безумовними, а їх фактична реалізація призводить до істотних (більше 50%) втрат доходу (заробітку) у суб’єктів господарювання, які працюють у різних економічних сферах.

Своєю чергою обмеження на здійснення планових заходів госпіталізації передбачає вибірковий підхід до надання медичної допомоги всупереч положенням статті 49 Конституції України.

Окрім цього, також зазначається, що оскаржені обмеження запроваджені без введення на території України воєнного або надзвичайного стану, що є передумовою для обмеження низки конституційних прав згідно зі статтею 64 Конституції України.

Додамо, КСУ “забракував” частину подання, в якому оскаржують і "карантин вихідного дня".

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат - адаптивний карантин. Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Залежно від "кольору" регіону різняться й обмежувальні заходи.

Згодом уряд вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Наразі дію карантинних обмежень через коронавірус продовжено до кінця лютого.