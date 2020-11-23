Майже пів сотні нардепів звернулись до КСУ щодо конституційності “карантину вихідного дня”

“До Конституційного Суду України 23 листопада надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що автори клопотання вважають, що окремі положення вказаної постанови не відповідають низці норм Основного Закону України, а також зазначають, що порушені у конституційному поданні питання мають особливе суспільне та економічне значення, оскільки стосуються, в тому числі, й життя і здоров’я громадян.

Нагадаємо, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада.

У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.