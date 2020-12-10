КСУ “забракував” частину подання, в якому оскаржують і "карантин вихідного дня"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Конституційний суд України постановив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження в частині конституційного подання, в якому, серед іншого нардепи оскаржують і карантин вихідного дня, повідомляє УНН з посиланням на сайт суду.
“Велика палата Конституційного Суду України на засіданні розглядала питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами.
Постановлено Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі в частині конституційного подання”, — вказується на сайті суду.
Як стало відомо УНН, мова йде не про весь 15 пункт карантинної постанови уряду, а про частину, яка стосується підприємницької діяльності.
Ймовірно, йдеться про обмеження в роботі закладів культури, громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів тощо в залежності від рівня карантинної зони.
Суд відмовився розглядати цей пункт нібито через, що обмеження не були пролонговані в часі.
Нагадаємо, представниця Верховної Ради в КСУ, заступниця голови комітету, нардеп Ольга Совгиря повідомила, що Конституційний Суд України відкрив провадження за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів України, якою було запроваджено “карантин вихідного дня”.
Раніше до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо конституційності введення на території України “карантину вихідного дня”.