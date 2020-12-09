КСУ відкрив провадження за поданням нардепів щодо конституційності "карантину вихідного дня" - Совгиря

“Конституційний Суд відкрив провадження за конституційним поданням щодо конституційності т.зв. “карантину вихідного дня”, — повідомила вона.

Так, напередодні до Конституційного Суду надійшло подання групи народних депутатів, в якому оскаржено окремі положення постанови Кабінету Міністрів України, якою запроваджено так званий “карантин вихідного дня”, що передбачає низку обмежень для діяльності суб’єктів господарювання в суботу та неділю.

“Також оскаржено положення постанови, яким передбачається заборона проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім тих, що передбачені цією постановою. У конституційному поданні стверджується, що запровадженими обмеженнями порушено рівність конституційних прав і свобод громадян, внаслідок заборони працювати одним громадянам, у той час як інші громадяни працюють. На думку авторів подання, оскаржені в поданні заборони є безумовними, а їх фактична реалізація призводить до істотних (більше 50%) втрат доходу (заробітку) у суб’єктів господарювання, які працюють у різних економічних сферах”, — йдеться у повідомленні.

Совгиря зазначила, що у поданні відзначається, що у свою чергу обмеження на здійснення планових заходів госпіталізації передбачає вибірковий підхід до надання медичної допомоги всупереч положенням статті 49 Конституції України.

“Крім цього, також зазначається, що оскаржені обмеження запроваджені без введення на території України воєнного або надзвичайного стану, що є передумовою для обмеження низки конституційних прав згідно зі статтею 64 Конституції України. Звертаємо увагу, що предметом оскарження в цьому поданні не є запровадження карантинних обмежень в цілому”, — підсумувала вона.

Нагадаємо, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо конституційності введення на території України “карантину вихідного дня”.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада вводив “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.

Згодом міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що “карантин вихідного дня” допоміг зберегти понад сотню життів.