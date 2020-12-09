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КСУ открыл производство по представлению нардепов относительно конституционности "карантина выходного дня" - Совгиря

КСУ открыл производство по представлению нардепов относительно конституционности "карантина выходного дня" - Совгиря

Киев  •  УНН

 • 11626 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Конституционный Суд Украины открыл производство по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности постановления Кабинета Министров Украины, которым был введен “карантин выходного дня”. Об этом в Telegram-канале написала представительница Верховной Рады в КСУ, заместитель председателя комитета, нардеп Ольга Совгиря, передает УНН.

“Конституционный Суд открыл производство по конституционному представлению о конституционности т.н. “карантина выходного дня”, — сообщила она.

Так, накануне в Конституционный Суд поступило представление народных депутатов, в котором обжаловано отдельные положения постановления Кабинета Министров Украины, которым введен так называемый “карантин выходного дня”, предусматривающий ряд ограничений для деятельности субъектов хозяйствования в субботу и воскресенье.

“Также обжаловано положения постановления, которым предусматривается запрет проведения учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые предусмотрены этим постановлением. В конституционном представлении утверждается, что внедренными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан, в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане работают. По мнению авторов представления, обжалованые в представлении запреты являются безусловными, а их фактическая реализация приводит к существенным (более 50%) потерям дохода (заработка) у субъектов хозяйствования, которые работают в различных экономических сферах”, — говорится в сообщении.

Совгиря отметила, что в представлении отмечается, что в свою очередь ограничения на осуществление плановых мероприятий госпитализации предусматривает выборочный подход к оказанию медицинской помощи вопреки положениям статьи 49 Конституции Украины.

“Кроме этого, также отмечается, что обжалованые ограничения введены без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав согласно статье 64 Конституции Украины. Обращаем внимание, что предметом обжалования в этом представлении не является введение карантина в целом”, — подытожила она.

Напомним, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно конституционности введения на территории Украины “карантина выходного дня”.

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября вводил “карантин выходного дня” — на три пары выходных до конца ноября. В эти дни не должно работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что “карантин выходного дня” помог сохранить более сотни жизней.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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