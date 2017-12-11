Администрация Трампа в январе представит программу инфраструктурной модернизации

Трамп анонсировал планы реализовать программу модернизации и развития транспортной инфраструктуры страны во время предвыборной кампании в 2016 году и после инаугурации 20 января текущего года. Администрация планирует ассигновать на эти цели из федерального бюджета 200 млрд долларов в течение 10 лет и даже больше, причем за счет сокращения расходов по другим статьям. При этом основная нагрузка в реализации проекта решено возложить на органы местной власти и частных инвесторов, которые должны находить средства для финансирования строительства и модернизации шоссе, железных дорог, водопроводов и другого, пишет издание.

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В мае администрация президента США предложила сократить объем средств, выделяемых министерству транспорта для самостоятельного распределения, на 12,7%, до 16,2 млрд долларов. Еще около 60 млрд долларов предполагалось выделить на такие плановые расходы, как ремонт дорог.

Напомним, таможенная и пограничная служба США (CBP) объявила, что строительство восьми различных прототипов обещанной пограничной стены президента Дональда Трампа вдоль границы между США и Мексикой началось в Сан-Диего, штат Калифорния.