Адміністрація Трампа в січні представить програму інфраструктурної модернізації
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа завершує підготовку обіцяної програми інфраструктурної модернізації в США вартістю 1 трлн доларів і представить її Конгресу, а також широкому загалу в січні 2018 року. Про це повідомила в неділю газета The Wall Street Journal, передає УНН.
Трамп анонсував плани реалізувати програму модернізації та розвитку транспортної інфраструктури країни під час передвиборної кампанії в 2016 році і після інавгурації 20 січня поточного року. Адміністрація планує асигнувати на ці цілі з федерального бюджету 200 млрд доларів протягом 10 років і навіть більше, причому за рахунок скорочення витрат за іншими статтями. При цьому основне навантаження в реалізації проекту вирішено покласти на органи місцевої влади та приватних інвесторів, які мають знаходити кошти для фінансування будівництва і модернізації шосе, залізниць, водогонів та іншого, пише видання.
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У травні адміністрація президента США запропонувала скоротити обсяг коштів, що виділяються міністерству транспорту для самостійного розподілу, на 12,7%, до 16,2 млрд доларів. Ще близько 60 млрд доларів передбачалося виділити на такі планові витрати, як ремонт доріг.
Нагадаємо, митна та прикордонна служба США (CBP) оголосила, що будівництво восьми різних прототипів обіцяної прикордонної стіни президента Дональда Трампа вздовж кордону між США та Мексикою розпочалось у Сан-Дієго, штат Каліфорнія.