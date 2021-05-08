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Администрация Байдена присоединяется к глобальной кампании против интернет-экстремизма

Администрация Байдена присоединяется к глобальной кампании против интернет-экстремизма

Киев  •  УНН

 • 10446 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Соединенные Штаты присоединятся к глобальной кампании под руководством Новой Зеландии для борьбы с насильственным экстремизмом в Интернете, заявил Белый дом, внеся изменения в политику бывшего президента Дональда Трампа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Прессекретар администрации Байдена Джен Псаки заявила, что США присоединятся к “Крайстчерчського призыва к действию по ликвидации террористического и насильственного экстремистского содержания в Интернете”.

Цитата

“Противодействовать использованию Интернета террористами и жестокими экстремистами для радикализации и вербовки является важным приоритетом для Соединенных Штатов. Присоединение к коалиции правительств и компаний, которые поддержали Крайстчерчський призыв, усиливает необходимость коллективных действий ”, - говорится в заявлении Псаки.

США цитировали средства защиты свободы слова, когда они отказались присоединиться к кампании в 2019 году, и “не будут принимать меры, которые будут нарушать свободу слова и объединений, защищены Первой поправкой к Конституции США, а также нарушать разумные ожидания конфиденциальности”.

Псаки заявила, что США примут участие в виртуальном саммите 14 мая.

Контекст

Инициатива была начата премьер-министром Новой Зеландии Жасиндою Ардерн и президентом Франции Эммануэлем Макрона в 2019 году после того, как боевик убил 51 человек в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч во время прямой трансляции своего скандала в Facebook.

Ардерн заявила, что США были “конструктивным, ангажированным партнером по многим вопросам, связанных с вызовами, с момента его запуска”, а объявление было “формализацией этих отношений и обязательством для нас работать еще теснее”.

Напомним

В временно оккупированном Крыму заблокировано более 1,6 тыс. Интернет-ресурсов , “содержащие информацию экстремистского характера”.

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