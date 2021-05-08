Адміністрація Байдена приєднується до глобальної кампанії проти інтернет-екстремізму

Деталі

Прессекретар адміністрації Байдена Джен Псакі заявила, що США приєднаються до “Крайстчерчського заклику до дії з ліквідації терористичного та насильницького екстремістського вмісту в Інтернеті”.

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“Протидіяти використанню Інтернету терористами та жорстокими екстремістами для радикалізації та вербування є важливим пріоритетом для Сполучених Штатів. Приєднання до коаліції урядів та компаній, які підтримали Крайстчерчський заклик, посилює необхідність колективних дій”, — йдеться у заяві Псакі.

США цитували засоби захисту свободи слова, коли вони відмовилися приєднатися до кампанії в 2019 році, і “не будуть вживати заходів, які порушуватимуть свободу слова та об’єднань, захищені Першою поправкою до Конституції США, а також порушуватимуть розумні очікування щодо конфіденційності”.

Псакі заявила, що США візьмуть участь у віртуальному саміті 14 травня.

Контекст

Ініціатива була започаткована прем’єр-міністром Нової Зеландії Жасіндою Ардерн та президентом Франції Еммануелем Макроном у 2019 році після того, як бойовик вбив 51 людину у двох мечетях у новозеландському місті Крайстчерч під час прямої трансляції свого скандалу у Facebook.

Ардерн заявила, що США були “конструктивним, заангажованим партнером з багатьох питань, пов’язаних із викликами, з моменту його запуску”, а оголошення було “формалізацією цих відносин і зобов’язанням для нас працювати ще тісніше”.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму заблоковано понад 1,6 тис. інтернет-ресурсів, “що містять інформацію екстремістського характеру”.