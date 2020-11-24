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В окупованому Криму "за екстремізм" заблоковано більше 1,6 тис. інтернет-ресурсів

В окупованому Криму "за екстремізм" заблоковано більше 1,6 тис. інтернет-ресурсів

Київ • УНН

 • 13649 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Криму заблоковано понад 1,6 тис. інтернет-ресурсів, "що містять інформацію екстремістського характеру". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Cпецслужби іноземних держав, в першу чергу США і України, ведуть постійну роботу, спрямовану на визначення наявності вразливостей інформаційної інфраструктури на території Кримського півострова, що дозволяють отримати несанкціонований доступ до охоронюваних ресурсів і здійснювати на неї негативний вплив", - сказав секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев.

За його словами, відзначається істотне зростання "активності іноземних технічних розвідок".

Говорячи, зокрема, про Крим, Патрушев зазначив, що там "заблоковані більше 1,6 тис. інтернет-ресурсів, що містять інформацію екстремістського характеру", повідомили в ЗМІ.

Також наголошується, що Патрушев підкреслив важливість реалізації заходів проти поширення в інтернеті помилкової і деструктивної інформації.

"Необхідно забезпечити активне використання інформаційних технологій в інтересах збереження культурних, історичних та духовно-моральних цінностей народів Росії. Розширити в Криму мережу вітчизняного телерадіомовлення", - сказав Микола Патрушев.

За його словами, на території півострова основні комп'ютерні інциденти пов'язані з впровадженням шкідливого програмного забезпечення.

Нагадаємо, перша заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що Росія інвестує мільярди доларів у "прекрасну" дійсність в Криму.

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