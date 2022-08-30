Администрация Байдена помогала ВСУ готовиться к контрнаступлению в последние месяцы

Детали

По словам неназванного собеседника CNN, Украина просила у США оружие, специально предназначенное для запланированного контрнаступления на юге, в течение нескольких месяцев, предшествовавших этой неделе.

По словам чиновника, США выполнили много этих запросов, включая дополнительные боеприпасы, артиллерию и "джавелины", в ходе нескольких президентских пакетов помощи, предоставленных Украине за последние два месяца.

Эти пакеты были общеизвестны, но в то время не было известно, что они были разработаны частично для поставки продолжающегося контрнаступления.

Добавим

Министр обороны США Ллойд Остин и генерал США Марк Милли регулярно разговаривали со своими украинскими коллегами, чтобы определить, какое конкретное оружие нужно в зависимости от целей Украины на поле боя.