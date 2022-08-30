Адміністрація Байдена допомагала ЗСУ готуватися до контрнаступу протягом останніх місяців

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За словами неназваного співрозмовника CNN, Україна просила у США зброю, спеціально призначену для запланованого контрнаступу на півдні, протягом кількох місяців, що передували цьому тижню.

За словами чиновника, США виконали багато цих запитів, включаючи додаткові боєприпаси, артилерію та "джавеліни", в ході кількох президентських пакетів допомоги, наданих Україні за останні два місяці.

Ці пакети були загальновідомі, але в той час не було відомо, що вони були розроблені частково для постачання контрнаступу, що триває.

Додамо

Міністр оборони США Ллойд Остін та генерал США Марк Міллі регулярно розмовляли зі своїми українськими колегами, щоб визначити, яка конкретна зброя потрібна залежно від цілей України на полі бою.