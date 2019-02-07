АЧС поразила Киевскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На днях в Бородянском районе Киевской области был зарегистрирован случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщается Бородянская районная государственная администрация, передает УНН.
Заболевание зафиксировано в личном сельском хозяйстве жительницы с. Озера. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.
На территории села и близлежащих населенных пунктов введен карантин.
Напомним, согласно прогнозам экспертов в этом году АЧС в Украине будет и дальше поражать фермерские хозяйства.
Причина таких нерадужных перспектив в неспособности Госпродпотребслужбы качественно выполнять свои обязанности, считает Президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич.
"В Госпродпотребслужбе нет инструментов борьбы с болезнью. Я остаюсь сторонником того мнения, что нельзя было разрушать ветсанитарную службу. Рановато мы это сделали. Во времена ее действия был санитарный контроль за продуктами питания, была контролируемая ситуация с АЧС. А сейчас систему разрушили - а взамен ничего не построили. Поэтому, не только с АЧС, но и по системе безопасности и качества продуктов у нас царит полный хаос", - пояснил эксперт.
Согласно данным депутата Сергея Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало фермерам убытки от эпидемии в размере более 27 млн грн за прошлый год.