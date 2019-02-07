АЧС вразила Київську область
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Днями в Бородянському районі Київської області був зареєстрований випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС). Про це повідомляється Бородянська районна державна адміністрація, передає УНН.
Захворювання зафіксовано в особистому сільському господарстві мешканки с. Озера. Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.
На території села та прилеглих населених пунктів введено карантин.
Нагадаємо, згідно з прогнозами експертів в цьому році АЧС в Україні буде і далі вражати фермерські господарства.
Причина таких невтішних перспектив в нездатності Держпродспоживслужби якісно виконувати свої обов'язки, вважає Президент Асоціації фермерів і землевласників України Іван Томич.
"У Держпродспоживслужбе немає інструментів боротьби з хворобою. Я залишаюся прихильником того думки, що не можна було руйнувати ветсанітарну службу. Зарано ми це зробили. За часів її дії був санітарний контроль за продуктами харчування, була контрольована ситуація з АЧС. А зараз систему зруйнували - а натомість нічого не створили. Тому, не тільки з АЧС, але і у системі безпеки і якості продуктів у нас панує повний хаос", - пояснив експерт.
Згідно з даними депутата Сергія Тригубенка, держава досі не компенсувала фермерам збитки від епідемії в розмірі понад 27 млн грн за минулий рік.