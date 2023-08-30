Абсолютно позорное поведение: Лисовый о высказываниях работника МОН, который обесценил независимость Украины

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"Абсолютно позорное поведение. Я не знаю даже, какую надо иметь путаницу в голове, чтобы не разобраться в этом информационном поле, в элементарных вещах, имея столько источников. Или это жертва какой-то пропаганды? Я даже не знаю, как объяснить, когда молодой человек имеет такой уровень абсурда в голове", — сказал Лисовый.

Министр отметил, что не понимает, как молодой человек может так мыслить.

"Как участник тех решений в начале 1990-х, когда 90% людей проголосовали за независимость Украины, когда все трансформации шли не от власти, а от людей, как участник всех протестов от Революции на граните, как человек, который знает, что побудило украинскую нацию к выходу из СССР, который понимает, как происходили все эти процессы, мне не понятно, как молодой человек может так мыслить", — отметил Лисовый.

Министр сообщил, что Андрею Василенко было предложено написать заявление на увольнение, однако он отказался.

"Человеку было предложено написать заявление на увольнение, он отказался. Поэтому мы идем через дисциплинарку, потому что для госслужащего — это неприемлемый уровень, во-первых, в публичных высказываниях, а во-вторых, в мировоззрении. В нашей команде таким людям не место. Увольнения можно ожидать, даже если человек потом будет оспаривать это в суде. Я с таким человеком в команде не буду работать", — заявил Лисовый.

Дополнение

Государственный эксперт Министерства образования и науки Украины сделал скандальное сообщение на своей странице в Facebook, в котором искажает украинский язык и с сомнением относится к идее независимости Украины. В ведомстве возбудили дисциплинарное производство.