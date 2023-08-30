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Абсолютно ганебна поведінка: Лісовий про висловлювання працівника МОН, який знецінив незалежність України

Абсолютно ганебна поведінка: Лісовий про висловлювання працівника МОН, який знецінив незалежність України

Київ • УНН

 • 892822 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, коментуючи висловлювання працівника МОН Андрія Василенка, який 24 серпня у своєму дописі в Facebook хвалив радянську окупацію Литви та знецінював незалежність України, заявив, що це абсолютно ганебна поведінка. Про це він зазначив в інтервʼю Суспільному, передає УНН.

Цитата

"Абсолютно ганебна поведінка. Я не знаю навіть, яку треба мати плутанину в голові, щоб не розібратися в цьому інформаційному полі, в елементарних речах, маючи стільки джерел. Чи це жертва якоїсь пропаганди? Я навіть не знаю, як пояснити, коли молода людина має такий рівень абсурду в голові", — сказав Лісовий.

Міністр зазначив, що не розуміє, як молода людина може так мислити.

"Як учасник тих рішень на початку 1990-х, коли 90% людей проголосували за незалежність України, коли всі трансформації йшли не від влади, а від людей, як учасник всіх протестів від Революції на граніті, як людина, яка знає, що спонукало українську націю до виходу з СРСР, яка розуміє, як відбувалися всі ці процеси, мені не зрозуміло, як молода людина може так мислити", — зазначив Лісовий.

Міністр повідомив, що Андрію Василенку було запропоновано написати заяву на звільнення, проте він відмовився.

"Людині було запропоновано написати заяву на звільнення, вона відмовилася. Тому ми йдемо через дисциплінарку, бо для держслужбовця — це неприйнятний рівень, по-перше, в публічних висловлюваннях, а по-друге, у світогляді. У нашій команді таким людям не місце. Звільнення можна очікувати, навіть якщо людина потім буде оскаржувати це в суді. Я з такою людиною в команді не буду працювати", — заявив Лісовий.

Доповнення

Державний експерт Міністерства освіти і науки України зробив скандальний допис на своїй сторінці у Facebook, в якому спотворює українську мову і з сумнівом ставиться до ідеї незалежності України. У відомстві порушили дисциплінарне провадження.

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