Абсолютно ганебна поведінка: Лісовий про висловлювання працівника МОН, який знецінив незалежність України

Цитата

"Абсолютно ганебна поведінка. Я не знаю навіть, яку треба мати плутанину в голові, щоб не розібратися в цьому інформаційному полі, в елементарних речах, маючи стільки джерел. Чи це жертва якоїсь пропаганди? Я навіть не знаю, як пояснити, коли молода людина має такий рівень абсурду в голові", — сказав Лісовий.

Міністр зазначив, що не розуміє, як молода людина може так мислити.

"Як учасник тих рішень на початку 1990-х, коли 90% людей проголосували за незалежність України, коли всі трансформації йшли не від влади, а від людей, як учасник всіх протестів від Революції на граніті, як людина, яка знає, що спонукало українську націю до виходу з СРСР, яка розуміє, як відбувалися всі ці процеси, мені не зрозуміло, як молода людина може так мислити", — зазначив Лісовий.

Міністр повідомив, що Андрію Василенку було запропоновано написати заяву на звільнення, проте він відмовився.

"Людині було запропоновано написати заяву на звільнення, вона відмовилася. Тому ми йдемо через дисциплінарку, бо для держслужбовця — це неприйнятний рівень, по-перше, в публічних висловлюваннях, а по-друге, у світогляді. У нашій команді таким людям не місце. Звільнення можна очікувати, навіть якщо людина потім буде оскаржувати це в суді. Я з такою людиною в команді не буду працювати", — заявив Лісовий.

Доповнення

Державний експерт Міністерства освіти і науки України зробив скандальний допис на своїй сторінці у Facebook, в якому спотворює українську мову і з сумнівом ставиться до ідеї незалежності України. У відомстві порушили дисциплінарне провадження.