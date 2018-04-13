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Аброськин об увеличении количества ОПГ в Украине: вроде все хорошо

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине почти ежедневно разоблачают деятельность организованных преступных групп. Об этом свидетельствует статистика Нацполиции, о которой на личной странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин, передает УНН.

Согласно обнародованным им данным, количество ОПГ в Украине по сравнению с прошлым годом выросла почти вдвое.

"Сегодня с руководителями подразделений криминальной полиции Украины подвели итоги работы за первый квартал 2018 года относительно противодействия организованной преступности. Только за три месяца этого года выявлено 96 организованных групп и преступных организаций, за аналогичный период 2017 - 55", - написал он.

Аброськин добавил, что суды очень медленно рассматривают дела НПУ, так как "загружены".

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"Якобы все хорошо, стали больше выявлять и документировать организованных групп и преступных авторитетов, больше дел направлять на рассмотрение в суд.

Но есть некоторые вопросы относительно рассмотрения дел в судах. Так, в течение 2014-2017 годов и 3-х месяцев 2018 года в суд было направлено более 474 уголовных производств. Судами же рассмотрено чуть более 167 дел, что составляет только 35 процентов, в остатке остаются нерассмотренными более 355 дел, из них более 90 были направлены в суд еще в 2014 году", - отметил он.

Как писал УНН, ежедневно в Украине совершают около 20 преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

А по словам эксперта Шабовты, счет преступным группировкам в Украине уже идет на тысячи.

Между тем, сам Аброськин, согласно данным его электронной декларации, значительно приумножил свои денежные доходы.

Украинские Национальные Новости

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