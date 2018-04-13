Аброськін про збільшення кількості ОЗГ в Україні: ніби все добре
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні чи не щодня викривають діяльність огранізованих злочинних груп. Про це свідчить статистика Нацполіції, про яку на особистій сторінці у Facebook повідомив перший заступник Голови НПУ В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
Згідно з оприлюдненими ним даними, кількість ОЗГ в Україні у порівняні з минулим роком зросла майже удвічі.
“Сьогодні з керівниками підрозділів кримінальної поліції України підвели підсумки роботи за перший квартал 2018 року з протидії організованій злочинності. Лише за три місяці цього року викрито 96 організованих груп і злочинних організацій, за аналогічний період 2017 року — 55”, — написав він.
Аброськін додав, що суди дуже повільно розглядають справи НПУ, бо “завантажені”.
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“Нібито все добре, стали більше виявляти та документувати організованих груп і злочинних авторитетів, більше справ спрямовувати на розгляд до суду.
Але є деякі питання щодо розгляду справ у судах. Так, упродовж 2014-2017 років та 3-х місяців 2018 року до суду було скеровано більше 474 кримінальних проваджень. Судами ж розглянуто трохи більше 167 справ, що становить лише 35 відсотків, у залишку залишаються нерозглянутими більше 355 справ, з них більше 90 були скеровані до суду ще у 2014 році”, — зазначив він.
Як писав УНН, щодня в Україні вчиняють близько 20 злочинів у сфері незаконного обігу зброї.
А за словами експерта Шабовти, лік злочинним угрупованням в Україні вже йде на тисячі.
Тим часом, сам Аброськін, згідно з даними його електронної декларації, значно примножив свої грошові статки.