ABC: Человек, который, вероятно, открыл стрельбу возле больницы в Чикаго, погиб

Был ли нападающий ликвидирован в ходе перестрелки с полицейскими, не уточняется. Ранее в полиции сообщили, что один “потенциальный нарушитель” правопорядка был ранен.

Также, по данным ABC, в результате происшествия погиб ещё как минимум один человек. Его личность не уточняется. Еще два человека, включая полицейского, получили ранения, отмечает телекомпания. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее УНН информировал, что возле больницы на востоке Чикаго произошла стрельба . Медицинское учреждение было частично эвакуировано. По данным АВС, стрельба велась как внутри, так и снаружи здания. В полиции сообщили, что один полицейский получил ранения и находится в критическом состоянии.