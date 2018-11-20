ABC: Человек, который, вероятно, открыл стрельбу возле больницы в Чикаго, погиб

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104834 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110483 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147337 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142577 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135557 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127819 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169842 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118057 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141626 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ABC: Человек, который, вероятно, открыл стрельбу возле больницы в Чикаго, погиб

ABC: Человек, который, вероятно, открыл стрельбу возле больницы в Чикаго, погиб

Киев  •  УНН

 • 7709 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Человек, который, вероятно, открыл стрельбу возле больницы в Чикаго (штат Иллинойс, США), мертв. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информирует УНН.

Был ли нападающий ликвидирован в ходе перестрелки с полицейскими, не уточняется. Ранее в полиции сообщили, что один “потенциальный нарушитель” правопорядка был ранен.

Также, по данным ABC, в результате происшествия погиб ещё как минимум один человек. Его личность не уточняется. Еще два человека, включая полицейского, получили ранения, отмечает телекомпания. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее УНН информировал, что возле больницы на востоке Чикаго произошла стрельба . Медицинское учреждение было частично эвакуировано. По данным АВС, стрельба велась как внутри, так и снаружи здания. В полиции сообщили, что один полицейский получил ранения и находится в критическом состоянии.

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