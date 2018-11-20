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ABC: Людина, яка, ймовірно, відкрила стрілянину біля лікарні в Чикаго, загинула

ABC: Людина, яка, ймовірно, відкрила стрілянину біля лікарні в Чикаго, загинула

Київ • УНН

 • 7709 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Людина, яка, ймовірно, відкрила стрілянину біля лікарні в Чикаго (штат Іллінойс, США), мертва. Про це повідомила телекомпанія ABC із посиланням на джерела в правоохоронних органах, інформує УНН.

Чи був нападник ліквідований у ході перестрілки із поліцейськими, не уточнюється. Раніше в поліції повідомили, що один "потенційний порушник" правопорядку був поранений.

Також, за даними ABC, у результаті події загинула ще як мінімум одна людина. Її особистість не уточнюється. Ще двоє людей, включно з поліцейським, отримали поранення, відзначає телекомпанія. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Раніше УНН інформував, що поблизу лікарні на сході Чикаго сталася стрілянина. Медичний заклад було частково евакуйовано. За даними АВС, стрілянина велася як всередині, так і зовні будівлі. У поліції повідомили, що один поліцейський отримав поранення і знаходиться в критичному стані.

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