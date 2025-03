Біля лікарні у Чикаго сталася стрілянина

Як стверджує газета, в результаті інциденту є численні жертви. Відзначається, що інцидент стався в Госпіталі Милосердя на півдні Чикаго.

Представник міського поліцейського управління Ентоні Гагліелмі повідомив у своєму мікроблозі в Twitter, що як мінімум один поіцейскій отримав поранення. За словами Гагліелмі, потерпілий “знаходиться в критичному стані”, лікарі надають йому допомогу.

Він також підтвердив, що поліцейські обшукують будівлю лікарні після повідомлень, що надійшли про стрілянину. За його словами, як мінімум один “потенційний порушник” правопорядку “був підстрелений”. Про його стан не повідомляється.

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 19 листопада 2018 р.

Додаткових подробиць поки не наводиться.

На місці події знаходяться десятки поліцейських автомобілів.

Як раніше інформував УНН, людина, яка пережила масову стрілянину в Лас-Вегасі в минулому році, була серед убитих у результаті нападу на персонал та відвідувачів бару Borderline Bar and Grill американського міста Таусенд Оукс (Каліфорнія)