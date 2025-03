У больницы в Чикаго произошла стрельба

Как утверждает газета, в результате инцидента есть многочисленные жертвы. Отмечается, что инцидент произошел в Госпитале Милосердия на юге Чикаго.

Представитель городского полицейского управления Энтони Гаглиелми сообщил в своем микроблоге в Twitter, что как минимум один поицейский получил ранения. По словам Гаглиелми, пострадавший "находится в критическом состоянии", врачи оказывают ему помощь.

Он также подтвердил, что полицейские обыскивают здание больницы после поступивших о стрельбе. По его словам, как минимум один "потенциальный нарушитель" правопорядка "был подстрелен". О его состоянии не сообщается.

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7

- Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 19 ноября 2018

Дополнительных подробностей пока не приводится.

На месте происшествия находятся десятки полицейских автомобилей.

Как ранее информировал УНН, человек, переживший массовую стрельбу в Лас-Вегасе в прошлом году, был среди убитых в результате нападения на персонал и посетителей бара Borderline Bar and Grill американского города Таусенд Оукс (Калифорния)