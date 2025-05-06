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В Киеве женщина упала в Днепр с Пешеходного моста: спасти ее не удалось

Киев • УНН

 • 5584 просмотра

В Киеве спасатели обнаружили тело женщины около 40 лет в 900 метрах от Пешеходного моста. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось.

В Киеве женщина упала в Днепр с Пешеходного моста: спасти ее не удалось

В Киеве спасатели достали из Днепра тело женщины, упавшей с Пешеходного моста. Несмотря на все усилия, реанимировать утонувшую не удалось. Об этом сообщили в ГСЧС города Киева, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, сегодня в 12:25 поступило сообщение о том, что с Пешеходного моста в реку Днепр упал человек.

Для поисково-спасательных работ были направлены водолазы-спасатели на лодке "Руслан Кошевой".

Тело женщины, которой на вид было около 40 лет, было обнаружено в 900 метрах от Пешеходного моста.

... на расстоянии 900 метров ниже по течению от Пешеходного моста, в 50 метрах от берега в воде спасатели обнаружили тело женщины, возрастом около 40 лет 

- отметили спасатели.

Сообщается, что с помощью спасательного снаряжения женщину вытащили из воды и доставили к берегу для проведения сердечно-легочной реанимации. Однако реанимировать утонувшую не удалось.

Тело женщины передано правоохранителям для установления всех обстоятельств происшествия 

- сообщили в ГСЧС.

Дополнение

В Варашском районе Ровенской области трактор провалился под лед. В результате инцидента водитель транспортного средства погиб.

Пограничники нашли тело человека в реке Тиса у границы с Венгрией. С начала полномасштабной войны это уже 46-й случай.

Павел Зинченко

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