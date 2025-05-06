У Києві жінка впала у Дніпро з Пішохідного мосту: врятувати її не вдалося

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Пес, який покусав дітей у Броварах, шукає родину: що відомо про собаку
14:29 • 17947 перегляди

Пес, який покусав дітей у Броварах, шукає родину: що відомо про собаку

14:23 • 34284 перегляди

Фрідріх Мерц був обраний канцлером Німеччини з другої спроби

14:11 • 31147 перегляди

У ЄС представили дорожню карту відмови від російських енергоносіїв: стосується у тому числі газу, урану та "тіньового флоту" рф

Ексклюзив
13:27 • 33610 перегляди

З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту

12:34 • 41432 перегляди

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

11:40 • 73471 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

Ексклюзив
6 травня, 10:24 • 45844 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину взяли під нагляд

Ексклюзив
6 травня, 09:43 • 94564 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

Ексклюзив
6 травня, 07:11 • 56084 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

6 травня, 05:57 • 114972 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
2.2м/с
66%
748 мм
Популярнi новини

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

6 травня, 08:09 • 70790 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

6 травня, 08:22 • 72041 перегляди

Шахраї видають себе за "Ощадбанк": ЦПД повідомляє про нову схему обману українців

6 травня, 08:32 • 29716 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 62090 перегляди

Реформа АРМА викликає опір у керівництва агентства: чому Олена Дума блокує зміни

14:59 • 29625 перегляди
Публікації

Наука без кордонів: як аграрне партнерство України з ЄС приносить нові здобутки

15:56 • 16909 перегляди

Реформа АРМА викликає опір у керівництва агентства: чому Олена Дума блокує зміни

14:59 • 30339 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

11:40 • 73506 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

6 травня, 09:43 • 94586 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 05:57 • 114992 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вийшов другий трейлер

13:46 • 12482 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 62593 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 73044 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 85761 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 34218 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

У Києві жінка впала у Дніпро з Пішохідного мосту: врятувати її не вдалося

Київ • УНН

 • 5570 перегляди

У Києві рятувальники виявили тіло жінки близько 40 років за 900 метрів від Пішохідного мосту. Попри реанімаційні заходи, врятувати її не вдалося.

У Києві жінка впала у Дніпро з Пішохідного мосту: врятувати її не вдалося

У Києві рятувальники дістали з Дніпра тіло жінки, яка впала з Пішохідного мосту. Попри всі зусилля, реанімувати потонулу не вдалося. Про це повідомили у ДСНС міста Києва, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, сьогодні о 12:25 надійшло повідомлення про те, що з Пішохідного мосту у річку Дніпро впала людина.

Для пошуково-рятувальних робіт було направлено водолазів-рятувальників на човні "Руслан Кошовий".

Тіло жінки, якій на вигляд було близько 40 років, було виявлене за 900 метрів від Пішохідного мосту.

... на відстані 900 метрів нижче за течією від Пішохідного мосту, за 50 метрів від берега у воді рятувальники виявили тіло жінки, віком близько 40 років 

- зазначили рятувальники.

Повідомляється, що за допомогою рятувального спорядження жінку витягнули з води та доставлено до берега для проведення серцево-легеневої реанімації. Проте реанімувати потонулу не вдалося.

Тіло жінки передано правоохоронцям для встановлення усіх обставин події 

- повідомили в ДСНС.

Доповнення

У Вараському районі Рівненської області трактор провалися під кригу. Внаслідок інциденту водій транспортного засобу загинув.

Прикордонники знайшли тіло людини в річці Тиса біля кордону з Угорщиною. З початку повномасштабної війни це вже 46-й випадок.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

КиївКримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Дніпро (ріка)
Угорщина
Україна
Київ
Brent
$62.12
Bitcoin
$94,232.50
S&P 500
$5,609.82
Tesla
$273.14
Газ TTF
$34.59
Золото
$3,417.35
Ethereum
$1,762.56