У Києві жінка впала у Дніпро з Пішохідного мосту: врятувати її не вдалося
Київ • УНН
У Києві рятувальники виявили тіло жінки близько 40 років за 900 метрів від Пішохідного мосту. Попри реанімаційні заходи, врятувати її не вдалося.
У Києві рятувальники дістали з Дніпра тіло жінки, яка впала з Пішохідного мосту. Попри всі зусилля, реанімувати потонулу не вдалося. Про це повідомили у ДСНС міста Києва, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у ДСНС, сьогодні о 12:25 надійшло повідомлення про те, що з Пішохідного мосту у річку Дніпро впала людина.
Для пошуково-рятувальних робіт було направлено водолазів-рятувальників на човні "Руслан Кошовий".
Тіло жінки, якій на вигляд було близько 40 років, було виявлене за 900 метрів від Пішохідного мосту.
... на відстані 900 метрів нижче за течією від Пішохідного мосту, за 50 метрів від берега у воді рятувальники виявили тіло жінки, віком близько 40 років
Повідомляється, що за допомогою рятувального спорядження жінку витягнули з води та доставлено до берега для проведення серцево-легеневої реанімації. Проте реанімувати потонулу не вдалося.
Тіло жінки передано правоохоронцям для встановлення усіх обставин події
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