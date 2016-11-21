А.Сытник: первые результаты проверки электронной декларации появятся в конце ноября

"У нас уже есть некоторые обращения от народных депутатов и результаты журналистских расследований. Поэтому работы достаточно, потому что насчитывается около 100 тыс. деклараций. Сейчас проверяем около 20 из них и, возможно, зарегистрируем одно производство ... Относительно первых результатов проверок е-деклараций, то, думаю, они появятся в конце ноября", - сказал А.Сытник.

Как сообщал УНН, НАБУ открыло первые три уголовных производства на основании анализа сведений, приведенных в электронных декларациях.