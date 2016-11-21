А.Ситник: перші результати перевірки е-декларацій з'являться в кінці листопада

"У нас вже є деякі звернення від народних депутатів та результати журналістських розслідувань. Тому роботи достатньо, бо нараховується близько 100 тисяч декларацій. Зараз перевіряємо близько 20 з них і, можливо, зареєструємо одне провадження… Відносно перших результатів перевірок е-декларацій, то, думаю, вони з'являться в кінці листопада", - сказав А.Ситник.

Як повідомляв УНН, НАБУ відкрило перші три кримінальні провадження на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях.