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А.Ситник: перші результати перевірки е-декларацій з'являться в кінці листопада

Київ • УНН

 • 8390 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Перші результати з перевірки електронних декларацій чиновників з'являться вже до кінця листопада. Про це в інтерв’ю газеті "Ділова столиця" заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає УНН.

А.Ситник: перші результати перевірки е-декларацій з'являться в кінці листопада

"У нас вже є деякі звернення від народних депутатів та результати журналістських розслідувань. Тому роботи достатньо, бо нараховується близько 100 тисяч декларацій. Зараз перевіряємо близько 20 з них і, можливо, зареєструємо одне провадження… Відносно перших результатів перевірок е-декларацій, то, думаю, вони з'являться в кінці листопада", - сказав А.Ситник.

Як повідомляв УНН, НАБУ відкрило перші три кримінальні провадження на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях.

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