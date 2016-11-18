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15 марта, 19:03 • 109208 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149734 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127154 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120430 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106927 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102473 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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А.Шевченко: у меня нет желания выходить на футбольное поле

А.Шевченко: у меня нет желания выходить на футбольное поле

Киев • УНН

 • 10776 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил уверенность в том, что перерос времена футболиста и сконцентрировался исключительно на тренерской деятельности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

"У меня нет желания выходить на поле. Я доверяю нашим исполнителям, игрокам, знаю, что у них достаточно мастерства. Единственное, как тренеру, мне хочется больше подсказывать им в моментах, когда они неверно занимают позицию, но ни в коем случае не показывать и не выходить на поле или забивать мячи. Моя карьера футболиста закончилась ", - отметил коуч.

Также тренер назвал фактор, который поможет сборной Украины попасть на ЧМ-2018: "стать единой командой. Мы должны стать единым целым, у нас должна быть общая цель и амбиция. Только при этих условиях мы сможем чего-то добиться ".

Как сообщал УНН, А.Шевченко выразил желание провести зимний сбор или турнир с участием "сине-желтых" .

 

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