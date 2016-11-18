А.Шевченко: у меня нет желания выходить на футбольное поле
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил уверенность в том, что перерос времена футболиста и сконцентрировался исключительно на тренерской деятельности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
"У меня нет желания выходить на поле. Я доверяю нашим исполнителям, игрокам, знаю, что у них достаточно мастерства. Единственное, как тренеру, мне хочется больше подсказывать им в моментах, когда они неверно занимают позицию, но ни в коем случае не показывать и не выходить на поле или забивать мячи. Моя карьера футболиста закончилась ", - отметил коуч.
Также тренер назвал фактор, который поможет сборной Украины попасть на ЧМ-2018: "стать единой командой. Мы должны стать единым целым, у нас должна быть общая цель и амбиция. Только при этих условиях мы сможем чего-то добиться ".
Как сообщал УНН, А.Шевченко выразил желание провести зимний сбор или турнир с участием "сине-желтых" .