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А.Шевченко: в мене немає бажання виходити на футбольне поле

А.Шевченко: в мене немає бажання виходити на футбольне поле

Київ • УНН

 • 10776 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Головний наставник збірної України Андрій Шевченко виразив впевненість у тому, що переріс часи футболіста та сконцентрувався виключно на тренерській діяльності, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

“В мене немає бажання виходити на поле. Я довіряю нашим виконавцям, гравцям, знаю, що в них достатньо майстерності. Єдине, як тренеру, мені хочеться більше підказувати їм у моментах, коли вони невірно займають позицію, але ні в якому разі не показувати та не виходити на поле чи забивати м’ячі. Моя кар’єра футболіста завершилася”, — наголосив коуч.

Також тренер назвав фактор, котрий допоможе збірній України потрапити на ЧС-2018: “стати єдиною командою. Ми маємо стати єдиним цілим, в нас має бути загальна мета та амбіція. Тільки за цих умов ми зможемо чогось досягти”.

Як повідомляв УНН, А.Шевченко виявив бажання провести зимовий збір або турнір за участі “синьо-жовтих”.

 

Українські Національні Новини

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