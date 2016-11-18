А.Шевченко: в мене немає бажання виходити на футбольне поле
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Головний наставник збірної України Андрій Шевченко виразив впевненість у тому, що переріс часи футболіста та сконцентрувався виключно на тренерській діяльності, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
“В мене немає бажання виходити на поле. Я довіряю нашим виконавцям, гравцям, знаю, що в них достатньо майстерності. Єдине, як тренеру, мені хочеться більше підказувати їм у моментах, коли вони невірно займають позицію, але ні в якому разі не показувати та не виходити на поле чи забивати м’ячі. Моя кар’єра футболіста завершилася”, — наголосив коуч.
Також тренер назвав фактор, котрий допоможе збірній України потрапити на ЧС-2018: “стати єдиною командою. Ми маємо стати єдиним цілим, в нас має бути загальна мета та амбіція. Тільки за цих умов ми зможемо чогось досягти”.
Як повідомляв УНН, А.Шевченко виявив бажання провести зимовий збір або турнір за участі “синьо-жовтих”.