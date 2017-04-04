А.Рева: цена на газ увеличится для тех, кто меньше его использует

“У нас все потребители делятся на три категории. Первая категория — это люди, которые используют газ комплексно для приготовления пищи, для подогрева воды, отопления. Вторая категория — это те, которые используют газ для подогрева пищи и воды. И третья категория — это те, кто только используют газ для приготовления пищи, то есть газовую конфорку”, — рассказал А.Рева.

По его словам, всего в Украине потребителей газа по данным 2016, — 13 млн.

“Из этих 13 млн, к первой категории, то есть тех, кто используют комплексно, относятся 7 млн ​​477 тыс потребителей. Те, которые воду греют и для подогрева пищи — 1 млн 109 тыс. Вместе первая и вторая категории составляют 65% населения. Третья группа населения, это те, которые используют газ только для приготовления пищи — 4 млн 467 тыс, или 35% населения. Получается, что для тех потребителей, которые используют газ комплексно, на них плата в сумме уменьшается. Для тех, кто использует газ для подогрева воды и пищи примерно остается такой же. А для тех потребителей, которые используют газ исключительно для приготовления пищи, а это 4500000 потребителей, те, которые потребляют меньше, для них стоимость существенно возрастает. И это правда. После введения этого тарифа нового, который не предусмотрен законом о жилищно-коммунальные услуги, который не предусмотрен бюджетным кодексом, который влечет за собой дополнительные расходы из бюджета, а значит требует изменений в госбюджет, мы оказываемся в ситуации, при которой мы этих людей не можем защитить. Итак, это решение есть не до конца взвешенным и продуманным”, — рассказал он.