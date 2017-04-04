А.Рева: ціна на газ збільшиться для тих, хто найменше його використовує

“У нас всі споживачі діляться на три категорії. Перша категорія — це люди, які використовують газ комплексно на приготування їжі, для підігріву води, опалення. Друга категорія — це ті, які використовують газ для підігріву їжі і води. І третя категорія — це ті, хто виключно використовують газ для приготування їжі, тобто газову конфорку”, — розповів А.Рева.

За його словами, всього в Україні споживачів газу, за даними 2016 року, — 13 млн.

“Із цих 13 млн, до першої категорії, тобто тих, хто використовують комплексно відносяться 7 млн 477 тис споживачів. Ті, які воду гріють і для підігріву їжі — 1 млн 109 тис. Разом перша і друга категорії складають 65% населення. Третя група населення, це ті, які використовують газ тільки для приготування їжі — 4 млн 467 тис, або 35% населення. Виходить, що для тих споживачів, які використовують газ комплексно, на них плата в сумі зменшується. Для тих, хто використовує газ для підігріву води і їжі приблизно залишається такою ж. А для тих споживачів, які використовють газ виключно для приготування їжі, а це 4,5 млн споживачів, ті, які споживають найменше, для них вартість суттєво зростає. І це є правда. Після введення цього тарифу нового, який не передбачений законом про житлово комунальні послуги, який не передбачений бюджетним кодексом, який тягне за собою додаткові видатки з бюджету, а значить потребує змін в держбюджет, ми опиняємося в ситуації, при якій ми цих людей не можемо захистити. Отже, це рішення є не до кінця зваженим і продуманим”, — розповів він.