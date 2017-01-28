А.Парубий обратился к украинцам по случаю Дня памяти Героев Крут

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Уже почти век непрерывно идет война с извечным врагом Украины - Россией. После провозглашения независимости Украины 22 января 1918 большевики начали агрессию против молодого украинского государства. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины, передает УНН.

"Враг как сто лет назад, так и сегодня не учел главного — духа наших воинов. Круты и Бахмач — две маленькие железнодорожные станции — стали вечными символами несокрушимости всех защитников Украины", — говорится в сообщении.

"Государственность тогда, в 1918-м, как и в 2014-м, спасали добровольцы. Так в Киеве несколько сотен украинских ребят-студентов, не колеблясь, согласились стать в ряды украинской армии на защиту страны. Они еще не имели военного опыта, однако, были полны веры, и пошли в бой с шеститысячной тренированной армией захватчиков", — отметил А.Парубий.

"Своим мужеством герои Армии УНР подняли на борьбу следующие поколения, в том числе и современных украинских воинов, которые в зоне АТО стоят на смерть за украинскую государственность, по всему фронту останавливая российского оккупанта", — добавили в обращении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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