А.Парубий обратился к украинцам по случаю Дня памяти Героев Крут

"Враг как сто лет назад, так и сегодня не учел главного — духа наших воинов. Круты и Бахмач — две маленькие железнодорожные станции — стали вечными символами несокрушимости всех защитников Украины", — говорится в сообщении.

"Государственность тогда, в 1918-м, как и в 2014-м, спасали добровольцы. Так в Киеве несколько сотен украинских ребят-студентов, не колеблясь, согласились стать в ряды украинской армии на защиту страны. Они еще не имели военного опыта, однако, были полны веры, и пошли в бой с шеститысячной тренированной армией захватчиков", — отметил А.Парубий.

"Своим мужеством герои Армии УНР подняли на борьбу следующие поколения, в том числе и современных украинских воинов, которые в зоне АТО стоят на смерть за украинскую государственность, по всему фронту останавливая российского оккупанта", — добавили в обращении.