А.Парубія звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Уже століття майже безперервно триває війна із споконвічним ворогом України — Росією. Після проголошення незалежності України 22 січня 1918 року більшовики почали агресію проти молодої української держави. Про це повідомили у прес-службі Верховної ради України, передає УНН.
“Ворог як століття тому, так і сьогодні не врахував головного — духу наших воїнів. Крути та Бахмач — дві маленькі залізничні станції — стали вічними символами незламності всіх захисників України,” — йдеться в повідомленні.
“Державність тоді, у 1918-му, як і у 2014-му, рятували добровольці. Так у Києві кілька сотень українських хлопців-студентів, не вагаючись, зголосились стати до лав української армії на захист країни. Вони ще не мали військового досвіду, проте, сповнені віри, пішли у бій із шеститисячною вишколеною армією загарбників,” — зазначив А.Парубій.
“Своєю мужністю герої Армії УНР підняли на боротьбу наступні покоління, зокрема і сучасних українських воїнів, які в зоні АТО стоять сьогодні на смерть за українську державність, по всьому фронту зупиняючи російського окупанта,” — додали у зверненні.