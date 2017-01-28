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А.Парубія звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Уже століття майже безперервно триває війна із споконвічним ворогом України — Росією. Після проголошення незалежності України 22 січня 1918 року більшовики почали агресію проти молодої української держави. Про це повідомили у прес-службі Верховної ради України, передає УНН.

“Ворог як століття тому, так і сьогодні не врахував головного — духу наших воїнів. Крути та Бахмач — дві маленькі залізничні станції — стали вічними символами незламності всіх захисників України,” — йдеться в повідомленні.

“Державність тоді, у 1918-му, як і у 2014-му, рятували добровольці. Так у Києві кілька сотень українських хлопців-студентів, не вагаючись, зголосились стати до лав української армії на захист країни. Вони ще не мали військового досвіду, проте, сповнені віри, пішли у бій із шеститисячною вишколеною армією загарбників,” — зазначив А.Парубій.

“Своєю мужністю герої Армії УНР підняли на боротьбу наступні покоління, зокрема і сучасних українських воїнів, які в зоні АТО стоять сьогодні на смерть за українську державність, по всьому фронту зупиняючи російського окупанта,” — додали у зверненні.

 

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