А.Парубий собирается встретиться с Патриархом Варфоломеем в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий 19-21 ноября будет находиться с визитом в Турецкой Республике, где в частности запланирована встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата парламента.
"Состоится встреча главы ВР Андрея Парубия с главой большого национального собрания Турецкой Республики Исмаилом Кахраманом", - сказано в сообщении.
Как отмечается, спикер ВР примет участие в заседании ПА НАТО, выступит с обращением к Комитету гражданского измерения безопасности ПА НАТО по вопросу доклада о двух измерениях конфликта в Украине, встретится с президентом ПА НАТО М.Тернером.
Программой визита запланирована встреча главы Верховной Рады А.Парубия со Вселенским Патриархом Варфоломеем, посещение Патриаршего Собора Святого Георгия.