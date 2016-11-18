А.Парубій збирається зустрітися з Патріархом Варфоломієм у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 19-21 листопада перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці, де зокрема запланована зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, передає УНН з посиланням на прес-служба апарату парламенту.
"Відбудеться зустріч голови ВР Андрія Парубія з головою великих національних зборів Турецької Республіки Ісмаїлом Кахраманом", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, голова ВР візьме участь у засіданні ПА НАТО, виступить зі зверненням до Комітету цивільного виміру безпеки ПА НАТО з питання доповіді щодо двох вимірів конфлікту в Україні, зустрінеться з президентом ПА НАТО М.Тернером.
Програмою візиту заплановано зустріч голови Верховної Ради А.Парубія зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, відвідання Патріаршого Собору Святого Георгія.