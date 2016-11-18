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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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А.Парубій збирається зустрітися з Патріархом Варфоломієм у Туреччині

А.Парубій збирається зустрітися з Патріархом Варфоломієм у Туреччині

Київ • УНН

 • 9710 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 19-21 листопада перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці, де зокрема запланована зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, передає УНН з посиланням на прес-служба апарату парламенту.

"Відбудеться зустріч голови ВР Андрія Парубія з головою великих національних зборів Турецької Республіки Ісмаїлом Кахраманом", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, голова ВР візьме участь у засіданні ПА НАТО, виступить зі зверненням до Комітету цивільного виміру безпеки ПА НАТО з питання доповіді щодо двох вимірів конфлікту в Україні, зустрінеться з президентом ПА НАТО М.Тернером.

Програмою візиту заплановано зустріч голови Верховної Ради А.Парубія зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, відвідання Патріаршого Собору Святого Георгія.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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