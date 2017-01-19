А.Парубий открыл и сразу же закрыл вечернее заседание ВР (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл вечернее заседание и сразу же объявил о его закрытии, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировалось 336 народных депутатов.
Однако по результатам рейтингового голосования выяснилось, что в сессионном зале менее 200 депутатов.
"В связи с недостаточным количеством депутатов в сессионном зале, вечернее пленарное заседание объявляю закрытым", - отметил А.Парубий.