А.Парубий открыл и сразу же закрыл вечернее заседание ВР (дополнено)

В сессионном зале зарегистрировалось 336 народных депутатов.

Однако по результатам рейтингового голосования выяснилось, что в сессионном зале менее 200 депутатов.

"В связи с недостаточным количеством депутатов в сессионном зале, вечернее пленарное заседание объявляю закрытым", - отметил А.Парубий.