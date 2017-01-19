А.Парубій відкрив і одразу ж закрив вечірнє засідання ВР (доповнено)

У сесійній залі зареєструвалось 336 народних депутатів.

Проте за результатами рейтингового голосування з'ясувалося, що у сесійній залі менше 200 депутатів.

"У зв'язку з недостатньою кількістю депутатів у сесійній залі, вечірнє пленарне засідання оголошую закритим", - зазначив А.Парубій.