А.Парубій відкрив і одразу ж закрив вечірнє засідання ВР (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив вечірнє засідання і одразу ж оголосив про його закриття, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалось 336 народних депутатів.
Проте за результатами рейтингового голосування з'ясувалося, що у сесійній залі менше 200 депутатів.
"У зв'язку з недостатньою кількістю депутатів у сесійній залі, вечірнє пленарне засідання оголошую закритим", - зазначив А.Парубій.