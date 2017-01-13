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19:49 • 56101 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 111894 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 111063 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 108828 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 135139 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113099 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 120365 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130203 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140294 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144598 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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А.Мельник надеется, что ФРГ не нарушит санкций из-за министра РФ

А.Мельник надеется, что ФРГ не нарушит санкций из-за министра РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник надеется, что официальный Берлин не допустит нарушения санкционного режима из-за возможного визита министра сельского хозяйства России Александра Ткачева в Берлин. Об этом украинский дипломат написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Министр с/х России Ткачев в Берлине? Исходим из того, что официальный Берлин не допустит нарушения санкционного режима!" - Отметил А.Мельник.

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