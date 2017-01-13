А.Мельник надеется, что ФРГ не нарушит санкций из-за министра РФ

КИЕВ. 13 января. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник надеется, что официальный Берлин не допустит нарушения санкционного режима из-за возможного визита министра сельского хозяйства России Александра Ткачева в Берлин. Об этом украинский дипломат написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.