А.Мельник сподівається, що ФРН не порушить санкцій через міністра РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Посол України у Німеччини Андрій Мельник сподівається, що офіційний Берлін не допустить порушення санкційного режиму через можливий візит міністра сільського господарства Росії Олександра Ткачова до Берліна. Про це український дипломат написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Міністр с/г Росії Ткачов у Берліні? Виходим з того, що офіційний Берлін не допустить порушення санкційного режиму!" - зазначив А.Мельник.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Берлін запросив російського міністра попри санкції ЄС.