А.Матиоса: не было бы 3 млрд долл. кредита от России, революция бы закончилась к новому году

"В материалах расследования уголовного производства по Курченко скажу одну вещь, и по Клименко, мы исследовали через казначейство через другие инструменты, куда же делось 3 млрд заемных средств (кредитные средства от России - ред.), Которые пришли уже во время революции, в начале декабря, "- сказал он.

"Так вот, больше 800 млн было сразу, даже без захода в Украину, перенаправлен на погашение безумных долгов с огромными процентными ставками по займам Украины, а остальные были выплачены. Более 2 млрд долл., Были выплачены всем бюджетникам, всем кто имел какую-либо причастность к власти, для того, чтобы власть устояла. Не было бы этого кредита, революция закончилась бы до нового года. Без крови. Но вливания и поддержка тех, кто патологических грабил государство дало им возможность еще отсрочить и привести к таким трагическим событиям ", - отметил А.Матиоса.

Как сообщал УНН, по словам Данилюка, кредит Украине, который был издан Россией в размере 3 млрд долл. 2013 года при договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, Киев считает политической взяткой, которую Кремль "выплатил" за отказ Украины от европейской интеграции.