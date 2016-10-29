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А.Матиоса: не было бы 3 млрд долл. кредита от России, революция бы закончилась к новому году

А.Матиоса: не было бы 3 млрд долл. кредита от России, революция бы закончилась к новому году

Киев • УНН

 • 7217 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Если бы не кредитные средства от России в сумме 3 млрд долл., Которые пошли на поддержку власти В.Януковича, то револиция закончилась бы до нового года. Об этом заявил заместитель генпрокурора Украины, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в прямом эфире Шустер LIVE, передает УНН.

"В материалах расследования уголовного производства по Курченко скажу одну вещь, и по Клименко, мы исследовали через казначейство через другие инструменты, куда же делось 3 млрд заемных средств (кредитные средства от России - ред.), Которые пришли уже во время революции, в начале декабря, "- сказал он.

"Так вот, больше 800 млн было сразу, даже без захода в Украину, перенаправлен на погашение безумных долгов с огромными процентными ставками по займам Украины, а остальные были выплачены. Более 2 млрд долл., Были выплачены всем бюджетникам, всем кто имел какую-либо причастность к власти, для того, чтобы власть устояла. Не было бы этого кредита, революция закончилась бы до нового года. Без крови. Но вливания и поддержка тех, кто патологических грабил государство дало им возможность еще отсрочить и привести к таким трагическим событиям ", - отметил А.Матиоса.

Как сообщал УНН, по словам Данилюка, кредит Украине, который был издан Россией в размере 3 млрд долл. 2013 года при договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, Киев считает политической взяткой, которую Кремль "выплатил" за отказ Украины от европейской интеграции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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