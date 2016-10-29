А.Матіос: не було б 3 млрд дол. кредиту від Росії, революція б закінчилась до нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Якби не кредитні кошти від Росії у сумі 3 млрд дол., які пішли на підтримку влади В.Януковича, то револіція закінчилась б до нового року. Про це заявив заступник генпрокурора України, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у прямому ефірі Шустер LIVE, передає УНН.
“В матеріалах розслідування кримінального провадження за Курченко скажу одну річ, і по Клименку, ми досліджували через казначейство через інші інструменти, куди ж поділося 3 млрд позичених грошей (кредитні кошти від Росії — ред.), які прийшли уже під час революції, на початку грудня,” — сказав він.
“Так от, більше 800 млн було одразу, навіть без заходу в Україну, перенаправлено на погашення шалених боргів з величезними відсотковими ставками за запозиченнями України, а інші були виплачені. Більше 2 млрд дол., були виплачені всім бюджетникам, всім хто мав будь-яку причетність до влади, для того, щоб влада встояла. Не було би цього кредиту, революція закінчилася б до нового року. Без крові. Але вливання і підтримка тих хто паталогічно грабував державу дала їм можливість ще відтермінувати і привести до таких трагічних подій,” — зазначив А.Матіос.
Як повідомляв УНН, за словами О.Данилюка, кредит Україні, який був виданий Росією у розмірі 3 млрд дол. 2013 року за домовленістю між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем, Київ вважає політичним хабарем, яку Кремль “виплатив” за відмову України від європейської інтеграції.