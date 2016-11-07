А.Геращенко назвал вероятной отставку большинства из команды М.Саакашвили

"Предполагаю, что скорее всего большинство членов так называемой команды Саакашвили в ближайшее время уйдут с занимаемых должностей в украинской власти, кроме тех немногих, кто хочет без пиара работать на благо нашей страны", - написал А.Геращенко.

Он добавил, что такое решение Михеила Саакашвили было ожидаемым, ведь то, что ему и его команде удалось сделать в Грузии 10 лет назад не могло осуществиться в Украине по разным причинам.

По его словам, проблема в том, что М.Саакашвили не собрал в Одессе команду "строителей", подобно той, которая у него была в Грузии.

Как сообщал УНН, глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили 7 ноября заявил о том, что подает в отставку.