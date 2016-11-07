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15 марта, 19:03 • 111973 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157323 просмотра

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А.Геращенко назвал вероятной отставку большинства из команды М.Саакашвили

А.Геращенко назвал вероятной отставку большинства из команды М.Саакашвили

Киев • УНН

 • 8264 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Народный депутат Антон Геращенко прокомментировал отставку с должности главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, отметив, что, по его мнению, большинство из команды экс-президента Грузии, скорее всего подаст в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Предполагаю, что скорее всего большинство членов так называемой команды Саакашвили в ближайшее время уйдут с занимаемых должностей в украинской власти, кроме тех немногих, кто хочет без пиара работать на благо нашей страны", - написал А.Геращенко.

Он добавил, что такое решение Михеила Саакашвили было ожидаемым, ведь то, что ему и его команде удалось сделать в Грузии 10 лет назад не могло осуществиться в Украине по разным причинам.

По его словам, проблема в том, что М.Саакашвили не собрал в Одессе команду "строителей", подобно той, которая у него была в Грузии.

Как сообщал УНН, глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили 7 ноября заявил о том, что подает в отставку.

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