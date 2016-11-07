А.Геращенко назвав ймовірною відставку більшості з команди М.Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Народний депутат Антон Геращенко прокоментував відставку з посади голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, зазначивши, що, на його думку, більшість з команди екс-президента Грузії, скоріш за все подасть у відставку. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Передбачаю, що швидше за все більшість членів так званої команди Саакашвілі найближчим часом підуть з займаних посад в українській владі, окрім тих небагатьох, хто хоче без піару працювати на благо нашої країни", - написав А.Геращенко.
Він додав, що таке рішення Міхеіла Саакашвілі було очікуваним, адже те, що йому і його команді вдалося зробити в Грузії 10 років тому не могло здійснитися в Україні з різних причин.
За його словами, проблема в тому, що М.Саакашвілі не зібрав в Одесі команду "будівельників", подібно до тієї, яка у нього була в Грузії.
Як повідомляв УНН, голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі 7 листопада заявив про те, що подає у відставку.