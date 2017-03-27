А.Чийгоз заявил отвод составу судей во время заседания
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Заместитель председателя Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз во время судебного заседания заявил отвод составу судей из-за того, что судьи отказались привлечь доклад о событиях 26.02.14, подготовленную правозащитниками. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"Защита ходатайствует о привлечении докладе о событиях 26.02.14, подготовленная группой правозащитных организаций из 4 стран. Судьи отказались приобщить доклад о событиях 26.02.14. Ахтем Чийгоз заявил отвод составу суда", - сообщил адвокат.
Однако, как отметил адвокат, судьи в СПРВ А.Чийгоза отказались себя отвести. Судебный процесс продолжается.
Кроме того, М.Полозов сообщил, что ранее А.Чийгоз заявил отвод прокурору из-за того, что он косвенную заинтересованность в исходе дела.
"Ахтем Чийгоз заявил отвод прокурору из-за косвенную заинтересованность в исходе дела. Суд отказался отвести прокурора в деле Ахтема Чийгоза ", - написал адвокат.
Как сообщал УНН, суд продлил содержание под стражей заместителю председателя Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгоз на три месяца в период с 8 апреля по 8 июля.
Судьи по делу Ахтема Чийгоза отказались себя отвести. Процесс продолжается. #FreeChiygoz- Николай Полозов (@nikolai_polozov) 27 марта 2017 г.