А.Чийгоз заявил отвод составу судей во время заседания

"Защита ходатайствует о привлечении докладе о событиях 26.02.14, подготовленная группой правозащитных организаций из 4 стран. Судьи отказались приобщить доклад о событиях 26.02.14. Ахтем Чийгоз заявил отвод составу суда", - сообщил адвокат.

Однако, как отметил адвокат, судьи в СПРВ А.Чийгоза отказались себя отвести. Судебный процесс продолжается.

Кроме того, М.Полозов сообщил, что ранее А.Чийгоз заявил отвод прокурору из-за того, что он косвенную заинтересованность в исходе дела.

"Ахтем Чийгоз заявил отвод прокурору из-за косвенную заинтересованность в исходе дела. Суд отказался отвести прокурора в деле Ахтема Чийгоза ", - написал адвокат.

Как сообщал УНН, суд продлил содержание под стражей заместителю председателя Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгоз на три месяца в период с 8 апреля по 8 июля.

Судьи по делу Ахтема Чийгоза отказались себя отвести. Процесс продолжается. #FreeChiygoz