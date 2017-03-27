А.Чийгоз заявив відвід складу суддів під час засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Заступник голови Меджлісу кримських татар Ахтем Чийгоз під час судового засідання заявив відвід складу суддів через те, що судді відмовилися долучити доповідь про події 26.02.14, підготовлену правозахисниками. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.
“Захист клопоче про залучення доповіді про події 26.02.14, яка підготовлена групою правозахисних організацій з 4 країн. Судді відмовилися долучити доповідь про події 26.02.14. Ахтем Чийгоз заявив відвід складу суду”, — повідомив адвокат.
Однак, як зазначив адвокат, судді у спрві А.Чийгоза відмовилися себе відвести. Судовий процес продовжується.
Крім того, М.Полозов повідомив, що раніше А.Чийгоз заявив відвід прокурору через те, що він має непряму зацікавленість в результатах справи.
“Ахтем Чийгоз заявив відвід прокурору через непряму зацікавленість в результаті справи. Суд відмовився відвести прокурора в справі Ахтема Чийгоза”, — написав адвокат.
Як повідомляв УНН, суд продовжив утримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу на три місяці у період з 8 квітня по 8 липня.
Судьи по делу Ахтема Чийгоза отказались себя отвести. Процесс продолжается.#FreeChiygoz— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 27 марта 2017 г.