А.Аваков заявил, что нардеп С.Левочкин является автором разгона Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин является автором разгона Майдана. Об этом он сказал на брифинге журналистам после открытия сервисного центра в Северодонецке, передает УНН.
"Потому что господину Левочкину место в тюрьме, а не в парламенте. Потому что он автор разгона Майдана", - сказал министр.
Напомним, в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 г. сотрудники спецподразделения "Беркут" совершили силовой разгон активистов Евромайдана.
Сергей Левочкин в то время возглавлял Администрацию Президента Украины.