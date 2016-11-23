А.Аваков заявил, что нардеп С.Левочкин является автором разгона Майдана

"Потому что господину Левочкину место в тюрьме, а не в парламенте. Потому что он автор разгона Майдана", - сказал министр.

Напомним, в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 г. сотрудники спецподразделения "Беркут" совершили силовой разгон активистов Евромайдана.

Сергей Левочкин в то время возглавлял Администрацию Президента Украины.