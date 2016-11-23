А.Аваков заявив, що нардеп С.Льовочкін є автором розгону Майдану

"Тому що пану Льовочкіну місце у в’язниці, а не в парламенті. Тому що він автор розгону Майдану", - сказав міністр.

Нагадаємо, вночі з 30 листопада на 1 грудня 2013 року співробітники спецпідрозділу "Беркут" вчинили силовий розгін активістів Євромайдану.

Сергій Льовочкін на той час очолював Адміністрацію Президента України.