А.Аваков заявив, що нардеп С.Льовочкін є автором розгону Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що народний депутат України від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін є автором розгону Майдану. Про це він сказав на брифінгу журналістам після відкриття сервісного центру у Сєвєродонецьку, передає УНН.
"Тому що пану Льовочкіну місце у в’язниці, а не в парламенті. Тому що він автор розгону Майдану", - сказав міністр.
Нагадаємо, вночі з 30 листопада на 1 грудня 2013 року співробітники спецпідрозділу "Беркут" вчинили силовий розгін активістів Євромайдану.
Сергій Льовочкін на той час очолював Адміністрацію Президента України.