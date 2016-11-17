А.Аваков решил провести консультативный конкурс на должность председателя Нацполиции

ukru
15 марта, 19:03 • 109107 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149507 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127080 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120359 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106885 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102452 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97035 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127070 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128716 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127449 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 46821 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 42495 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 65258 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 50663 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 30039 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 127070 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 126926 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 263716 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 292976 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 229230 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106437 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128716 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112500 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129701 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131663 просмотра
Актуальное
А.Аваков решил провести консультативный конкурс на должность председателя Нацполиции

А.Аваков решил провести консультативный конкурс на должность председателя Нацполиции

Киев • УНН

 • 7924 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков принял решение провести консультативный конкурс на замещение должности главы Национальной полиции Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Министр отметил, что согласно законодательству, назначение на должность руководителя Национальной полиции Украины не предусматривает проведение конкурса. Согласно ч.2 ст.21 Закона Украины "О Национальной полиции", руководитель полиции назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом Министров Украины по представлению Премьер-министра Украины в соответствии с предложениями министра внутренних дел Украины.

"Однако, учитывая тот факт, что к человеку, который займет должность председателя Национальной полиции Украины, должно быть безоговорочное доверие, как украинского общества, так и международного политикума, я принял решение о проведении консультативного конкурса для действующих полицейских на замещение этой должности" , - написал А.Аваков.

По словам главы МВД, он создал Консультативную комиссию министра, в которую будут приглашены профессиональные эксперты по международному корпусу стратегических партнеров Украины - США, Канады, Консультативной миссии ЕС в Украине (EUAM) и авторитетные эксперты от украинской общественности.

А.Аваков отметил, что на сегодня действуют упрощенные критерии отбора кандидатов на эту должность, но 1 января 2017 года они становятся более требовательными. По его словам, в ч.5 ст.21 Закона указаны критерии, которым должен соответствовать главный полицейский Украины: соответствует общим условиям поступления на службу в полицию; имеет высшее полное юридическое образование; имеет стаж работы в области права не менее семи лет; имеет опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

Он отметил, что на сегодня этим критериям отвечают сотрудники полиции, которые полностью прошли аттестационные и полицейские комиссии и конкурсы в соответствии с действующим законодательством.

"Отбор будет осуществляться Комиссией на основании результатов квалификационных экзаменов и собеседования. После финального собеседования Консультативная комиссия будет рекомендовать мне кандидатов, которые наиболее достойны занять должность главы национальной полиции по своим профессиональным, деловым и человеческим качествам. После этого лучший из отобранных кандидатов будет предложен мной на рассмотрение Кабмина", - подчеркнул А.Аваков.

Он отметил, что условия конкурса будут объявлены в ближайшее время.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы