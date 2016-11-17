А.Аваков решил провести консультативный конкурс на должность председателя Нацполиции

Министр отметил, что согласно законодательству, назначение на должность руководителя Национальной полиции Украины не предусматривает проведение конкурса. Согласно ч.2 ст.21 Закона Украины "О Национальной полиции", руководитель полиции назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом Министров Украины по представлению Премьер-министра Украины в соответствии с предложениями министра внутренних дел Украины.

"Однако, учитывая тот факт, что к человеку, который займет должность председателя Национальной полиции Украины, должно быть безоговорочное доверие, как украинского общества, так и международного политикума, я принял решение о проведении консультативного конкурса для действующих полицейских на замещение этой должности" , - написал А.Аваков.

По словам главы МВД, он создал Консультативную комиссию министра, в которую будут приглашены профессиональные эксперты по международному корпусу стратегических партнеров Украины - США, Канады, Консультативной миссии ЕС в Украине (EUAM) и авторитетные эксперты от украинской общественности.

А.Аваков отметил, что на сегодня действуют упрощенные критерии отбора кандидатов на эту должность, но 1 января 2017 года они становятся более требовательными. По его словам, в ч.5 ст.21 Закона указаны критерии, которым должен соответствовать главный полицейский Украины: соответствует общим условиям поступления на службу в полицию; имеет высшее полное юридическое образование; имеет стаж работы в области права не менее семи лет; имеет опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

Он отметил, что на сегодня этим критериям отвечают сотрудники полиции, которые полностью прошли аттестационные и полицейские комиссии и конкурсы в соответствии с действующим законодательством.

"Отбор будет осуществляться Комиссией на основании результатов квалификационных экзаменов и собеседования. После финального собеседования Консультативная комиссия будет рекомендовать мне кандидатов, которые наиболее достойны занять должность главы национальной полиции по своим профессиональным, деловым и человеческим качествам. После этого лучший из отобранных кандидатов будет предложен мной на рассмотрение Кабмина", - подчеркнул А.Аваков.

Он отметил, что условия конкурса будут объявлены в ближайшее время.