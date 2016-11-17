А.Аваков вирішив провести консультативний конкурс на посаду голови Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв рішення провести консультативний конкурс на заміщення посади голови Національної поліції України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Міністр наголосив, що згідно із законодавством, призначення на посаду керівника Національної поліції України не передбачає проведення конкурсу. Згідно з ч.2 ст.21 Закону України “Про Національну поліцію”, керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій міністра внутрішніх справ України.
“Однак, з огляду на той факт, що до людини, яка обійме посаду Голови Національної поліції України, має бути беззастережна довіра, як українського суспільства, так і міжнародного політикуму, я прийняв рішення про проведення консультативного конкурсу для діючих поліцейських на заміщення цієї посади”, — написав А.Аваков.
За словами голови МВС, він створив Консультативну комісію міністра, до якої буде запрошено фахових експертів з міжнародного корпусу стратегічних партнерів України — США, Канади, Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM) та авторитетних експертів від української громадськості.
А.Аваков зазначив, що станом на сьогодні діють спрощені критерії відбору кандидатів на цю посаду, але з 1 січня 2017 року вони стають більш вимогливими. За його словами, у ч.5 ст.21 Закону вказані критерії, яким має відповідати головний поліцейський України: відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію; має вищу повну юридичну освіту; має стаж роботи в галузі права не менш як сім років; має досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.
Він відзначив, що на сьогодні цим критеріям відповідають співробітники поліції, що повністю пройшли атестаційні і поліцейські комісії та конкурси згідно з чинним законодавством.
“Відбір буде здійснюватися Комісією на підставі результатів кваліфікаційних іспитів та співбесіди. Після фінальної співбесіди Консультативна комісія рекомендуватиме мені кандидатів, які найбільш гідні обійняти посаду голови національної поліції за своїми професійними, діловими та людськими якостями. Після цього найкращий з відібраних кандидатів буде запропонований мною на розгляд Кабміну”, — наголосив А.Аваков.
Він зазначив, що умови конкурсу будуть оголошені найближчим часом.
Нагадаємо, голова Національної поліції Хатія Деканоідзе у понеділок 14 листопада заявила, що подає у відставку.
Як повідомляв УНН, Х.Деканоідзе заявила, що не бачить новим очільником Нацполіції свого першого заступника Вадима Трояна та наголосила на необхідності проведення прозорого та відкритого конкурсу на цю посаду.
Зазначимо, 16 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков представив особовому складу Національної поліції України тимчасово виконуючого обов'язки голови Нацполіції Вадима Трояна.